Я нашел ошибку
Главные новости:
За исключением участка «Подъезд к г.Оренбург» (на данном участке автодороги ограничения продлены).
С 21:00 снимаются ограничения для движения по всем автодорогам Самарской области
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Ночью 5 января в губернии будет ветренно
Он отметил, что получает оперативные данные по обстановке, выполняемых работах по содержанию дорог и принимаемых мерах.
Вячеслав Федорищев держит на личном контроле ситуацию по ликвидации последствий сильного снегопада 
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.
Юрист: за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января.
Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий
Гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной.
В музее Модерна открыта выставка «Конфетный этикет»
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП.
Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме
Температура воздуха в Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. На дорогах снежные заносы.
5 января в регионе снег, ветренно, до -8°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В музее Модерна открыта выставка «Конфетный этикет»

183
Гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной.

На советской новогодней открытке почти всегда можно встретить конфеты - ведь какой праздник без сладостей?! И, конечно, новогодние подарки для детей!  (0+)

В праздники и дни школьных каникул музей приглашаем посетить выставку для всей семьи "Конфетный этикет", где гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной. Всего около 600 экспонатов!

Выставка работает до 10 марта.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112».
04 января 2026, 19:56
Ночью 5 января в губернии будет ветренно
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112». Экология
86
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января.
04 января 2026, 18:03
Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января. Общество
280
Температура воздуха в Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. На дорогах снежные заносы.
04 января 2026, 16:51
5 января в регионе снег, ветренно, до -8°С
Температура воздуха в Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. На дорогах снежные заносы.   Экология
168
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
336
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
326
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
704
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
792
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1086
Весь список