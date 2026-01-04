В музее Модерна открыта выставка «Конфетный этикет»

На советской новогодней открытке почти всегда можно встретить конфеты - ведь какой праздник без сладостей?! И, конечно, новогодние подарки для детей! (0+)

В праздники и дни школьных каникул музей приглашаем посетить выставку для всей семьи "Конфетный этикет", где гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной. Всего около 600 экспонатов!

Выставка работает до 10 марта.

Фото: минкульт СО