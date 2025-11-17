В Музее имени Алабина откроется выставка «Сущности. Мифология самарских народов»

129

Выставка «Сущности. Мифология самарских народов» будет открыта 20 ноября в Музее имени Алабина.

Выставка познакомит с традиционной мифологией народов Поволжья, которые наиболее многочисленно представлены в Самарском крае – русские, мордва, чуваши, татары. (6+)



Посетители выставки узнают, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы. Кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой Ягой.

"Эта выставка — напоминание. О том, что наши предки жили не в монологе, а в диалоге с миром. Они не покоряли природу, а договаривались с ней, наделяя её душой. И, быть может, их мудрость — умение видеть и слышать незримое, нужна нам сегодня больше, чем когда-либо. Чтобы помнить - мир всё так же полон чудес, нужно лишь научиться снова их видеть", - сообщили организаторы.



Над выставкой работала творческая группа студентов 3 курса факультета Архитектуры и дизайна кафедры Инновационного проектирования СамГТУ под кураторством дизайнера, архитектора и иллюстратора Яны Клинк.



Арт-объекты подготовлены самарским художником Олегом Ефимушкиным.

Фото: минкульт СО