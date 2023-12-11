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В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции

11 декабря 2023 10:33
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В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции

В Музее-галерее «Заварка» близится смена экспозиции. 15 декабря (пятница) завершает работу выставка «Прокудин-Горский. Типы России» (12+). Следующий проект будет посвящен деревянной скульптуре и откроется 24 декабря (воскресенье). На время реэкспозиции команда «Заварки» подготовила серию мероприятий.

16 декабря (суббота) в 12.00 пройдет второй мастер-класс для детей из цикла «Новогодний городок» (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. В практической части каждый ребенок сделает «снежный шар» с зимним пейзажем в технике витража. Для работы участникам понадобится собственная фотография в полный рост. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

17 декабря (воскресенье) в Музее-галерее «Заварка» запланировано сразу несколько мероприятий. В 11.00 этнограф Ирина Маслова проведет детский мастер-класс «Тепло дерева» (6+). Каждый участник самостоятельно распишет небольшой деревянный домик традиционными орнаментами. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).
В 13.00 пройдет обзорная экскурсия (6+) Олега Баулина по дому Маштакова, в котором расположилась «Заварка». Вход на мероприятие – 150 рублей. Количество мест ограничено (не более 25 человек).

Также 17 декабря в 14.00 состоится открытие выставки «Места» (6+) в рамках проекта «Энциклопедия самарских улиц». В нем описаны все улицы Самары – от многокилометровых шоссе до переулков длиной в несколько десятков метров. На открытии выступит краевед и журналист Андрей Артемов с предновогодней лекцией «Самара в годы Дракона» (0+). Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

18 декабря (понедельник) в 14.00 в рамках выставки «Места» (6+) пройдет презентация двухтомника «Энциклопедия самарских улиц» (6+) и показ фильма «Места и мнения» (6+). После кинопоказа автор проекта и редактор книги «Энциклопедия самарских улиц» Анастасия Кнор расскажет, как родилась идея проекта, а краевед и журналист Андрей Артемов поделится своим мнением по поводу топонимии Самары и любимых улицах города. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

23 декабря (суббота) в 12.00 пройдет третий мастер-класс для детей из цикла «Новогодний городок» (6+). Он будет посвящен рождественским сказкам. Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети сделают небольшой кукольный театр из картона. Вход на мероприятие – 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено (не более 20 человек).

Также 23 декабря в 18.00 пройдет чайная церемония «Традиции рождественского чаепития» (12+). Культуролог и эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова расскажет, о чем говорили за декабрьским чайным столом в самарских гостиных 100 лет назад, почему украшения для елки предпочитали делать своими руками и как чайное застолье помогало правильно подготовиться к Рождеству. Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек).

Теги: Мероприятия

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