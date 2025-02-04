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7 февраля (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток (12+) с самарским фотографом Екатериной Олениной. Модератор встречи – старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Сотрудники «Заварки» начинают знакомство посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+). Первым гостем будет Екатерина Оленина – художница, которая работает с фотографией, живописью, скульптурой и стрит-артом. На выставке представлен ее проект «Переплетение». Во время беседы с художницей гости узнают о ее творческом пути и художественном методе, обсудят прошлые работы и проект «Переплетение».

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHURHa

В субботу, 8 февраля, сотрудники «Заварки» организуют несколько мероприятий:

В 11.00 начнется мастер-класс от мастерской «Столярник» (6+).

Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Затем каждый участник сделает собственное изделие, которое после заберет с собой.

Вход на мероприятие – 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP