7 февраля (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток (12+) с самарским фотографом Екатериной Олениной. Модератор встречи – старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
Сотрудники «Заварки» начинают знакомство посетителей с авторами художественных проектов выставки «Город/Деревня: маршрут построен» (12+). Первым гостем будет Екатерина Оленина – художница, которая работает с фотографией, живописью, скульптурой и стрит-артом. На выставке представлен ее проект «Переплетение». Во время беседы с художницей гости узнают о ее творческом пути и художественном методе, обсудят прошлые работы и проект «Переплетение».
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHURHa
В субботу, 8 февраля, сотрудники «Заварки» организуют несколько мероприятий:
В 11.00 начнется мастер-класс от мастерской «Столярник» (6+).
Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Затем каждый участник сделает собственное изделие, которое после заберет с собой.
Вход на мероприятие – 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP
В 14.00 пройдет фотопрогулка «Деревня в городе» (16+).
Фотопрогулка посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cHuypd
Место встречи – холл Музея-галереи «Заварка» (ул. Самарская, 207а).