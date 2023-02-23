В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице

В течение масленичной недели в Самаре проходят творческие программы, направленные на популяризацию традиционной культуры народов России. Во всех муниципальных домах культуры 26 февраля запланировано проведение интерактивных программ, посвященных празднику Масленица.
- Дом культуры «Победа» (пр. Кирова, 72А), 11.00
- Дом культуры «Луч» (ул. Магистральная, 133), 11.00
- Дом культуры «Заря» 9 (проезд 9 Мая, 16), 13.00
- Дом культуры «Октябрь» (пос. Мехзавод, квартал 4, 9), 12.00
- Дом культуры «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4) , 11.00.
- Дом культуры «Нефтяник» (ул.Кишиневская, 13), 10.00
- Дом культуры «Пламя» (пос. Прибрежный, ул.Прибрежная, 2А), 11.00
- Дом культуры «Сатурн» (г.Самара, пос. Береза, квартал 1,11), 11.00
Полная программа размещена по ссылке: https://samadm.ru/media/news/41984/