В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице

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В течение масленичной недели в Самаре проходят творческие программы, направленные на популяризацию традиционной культуры народов России. Во всех муниципальных домах культуры 26 февраля запланировано проведение интерактивных программ, посвященных празднику Масленица.



Дом культуры «Победа» (пр. Кирова, 72А), 11.00

Дом культуры «Луч» (ул. Магистральная, 133), 11.00

Дом культуры «Заря» 9 (проезд 9 Мая, 16), 13.00

Дом культуры «Октябрь» (пос. Мехзавод, квартал 4, 9), 12.00

Дом культуры «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4) , 11.00.

Дом культуры «Нефтяник» (ул.Кишиневская, 13), 10.00

Дом культуры «Пламя» (пос. Прибрежный, ул.Прибрежная, 2А), 11.00

Дом культуры «Сатурн» (г.Самара, пос. Береза, квартал 1,11), 11.00

Полная программа размещена по ссылке: https://samadm.ru/media/news/41984/