В модельной библиотеке села Васильевка стало больше новых читателей

97

В рамках нацпроекта "Культура", который реализуется по решению Президента, там провели ремонт и оснастили помещения. Теперь библиотека стала модельной и одной из лучших в Ставропольском районе.



Как рассказали в местной администрации, ежедневно в светлых залах собираются десятки ребят.



Первыми в учебном году пришли ученики начальной школы. Они познакомились с правилами библиотеки, а также узнали, как нужно обращаться с книгами. Новые слова - абонемент, читальный зал, формуляр - стали для них знакомыми. Еще ребятам объяснили, почему каждая книжка стоит на своем месте и по какому принципу.



Кроме того, там провели мероприятия в рамках V Межрегионального книжного фестиваля "Время читать. Включаем свет!" (0+).



Заведующая библиотекой Наталья Куприд рассказала:

- Литературно-театральная гостиная распахнула свои двери любителям театра. Сказка чудесным образом начала оживать в руках маленьких читателей, вместе с библиотекарем ребята стали участниками мини-спектакля по русской народной сказке "Пузырь, Соломинка и Лапоть" (0+). Мягкий свет, чуточку таинственности - и мы уже слышим, как Кот Ученый повествует о сидящей на ветвях Русалке и о том, как три друга искали переправу через речку. А вот чем все закончилось, ребята придумали сами, включив свет своего воображения.

Также во время фестиваля провели необычный творческий мастер-класс по созданию картины в технике штампинг. Ребята рисовали осенними листьями деревьев.



По мнению Натальи Куприд, такая техника заинтересует и взрослых, и детей. Она помогает развивать фантазию, воображение, креативность и способность к самовыражению.



К концу этого года в Самарской области работать будут уже 37 модельных библиотек. Масштабную модернизацию учреждений по всей стране начали в 2019-м. В ближайшие 5 лет Правительство региона рассчитывает открыть ещё не меньше 25 библиотек нового поколения.

Фото: Минкульт региона