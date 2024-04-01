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В Международном фестивале оперного искусства «Славянский Дом» приняли участии артисты из Сербии и Донецка

1 апреля 2024 14:48
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Опера «Евгений Онегин».

30 марта Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» представил оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского, в котором приняли участие артисты из Сербского национального театра в Нови-Саде, Национального театра оперы и балета в Белграде, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Андрич Желько, руководитель и солист Сербского национального театра в Нови-Саде, исполнитель партии Евгения Онегина: «Потрясающая идея! Славянам в каждой сфере нужно быть вместе. И очень хорошо, что происходит такое активное культурное взаимодействие. Я очень рад, что такой фестиваль у нас есть».

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа Фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

Максим Алексейчук, солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, исполнитель партии Гремина: «Подобный Фестиваль в наше время очень важен, потому что он нас всех объединяет, и это значимая составляющая нашей культуры, без этого не обойтись».

Партию Татьяны на фестивале исполнила солистка театра «Геликон-опера» Лидия Светозарова. Также в спектакле приняли участие ведущие солисты Шостакович Опера Балет: Ольга – Светлана Каширина, Ленский – Иван Волков, Ларина – заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Филиппьевна – Наталья Фризе, Ротный – Иван Пилюкшин, Зарецкий – Артем Камалитдинов, Трике – Анатолий Невдах. 

Светлана Каширина: «Культурный обмен очень нужен и важен. Интересно послушать певцов из других театров, обменяться опытом, увидеть, как они трактуют эти роли по-своему, по-новому. И с каждым новым дирижером ты иначе слышишь знакомую музыку, видишь произведения с других сторон».

В этот вечер за дирижерский пульт встал главный дирижер Национального театра оперы и балета в Белграде Деян Савич: «В Самаре я первый раз. Это очень большой и красивый город. Сербы и россияне – мы братья и сестры. В дни фестиваля на одной сцене сербские, русские, белорусские артисты, солист из Донецка, коллектив из Луганска – вот это настоящий славянский дом. Евгений Онегин – это моя любимая русская опера. Лично для меня – это самая русская музыка. И я уверен, что фестиваль «Славянский дом» имеет огромное значение, потому что он говорит о любви и о культуре. И для меня огромное удовольствие работать с самарским театром».

Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина. Опера «Евгений Онегин» была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни П.И. Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается «на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях». Можно сказать, что место действия оперы «Евгений Онегин» – это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Автор идеи и программы Фестиваля – Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото:  Александр Крылов/ пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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