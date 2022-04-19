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В мае Валерий Гергиев вновь посетит Самару в рамках Московского Пасхального фестиваля

19 апреля 2022 11:21
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В мае Валерий Гергиев вновь посетит Самару в рамках Московского Пасхального фестиваля

4 мая в САТОБ имени Шостаковича состоятся два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов – благотворительный. Билеты на вечерний концерт, который состоится в 20:00, можно приобрести на сайте театра (6+).

XХI Московский Пасхальный фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая 2022 года. Концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления участников фестиваля будут посвящены, в частности, юбилеям композиторов и деятелей искусства: среди них – Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Родион Щедрин. По традиции Пасхальный фестиваль включает в себя симфоническую, хоровую, звонильную и благотворительную программы.

Также в рамках Фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей.

Первым мероприятием фестиваля станет исполнение оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» 18 апреля в Санкт-Петербурге, а далее за 22 дня Фестиваля музыканты и маэстро планируют преодолеть на чартерном поезде не менее 20 000 километров пути и выступить более чем в 25 городах России. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Кемерово, Омск, Челябинск, Альметьевск, Набережные Челны, Чебоксары, Самара, Черный Отрог, Оренбург, Воткинск, Ижевск, Нижний Новгород, Владимир, Алексин и Тула распахнут Фестивалю свои двери.

А в Москве пройдет торжественное открытие Фестиваля: Выступление Симфонического оркестра Мариинского театра состоится под управлением Валерия Гергиева 24 апреля, в день православной Пасхи, в Большом зале Московской консерватории.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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