В мае состоятся гастроли Воркутинского драматического театра в Самару

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С 3 по 5 мая 2024 года состоятся «Большие гастроли» Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова в Самару, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького пройдут показы спектаклей: «Милые бранятся – только тешатся!», «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Волшебная лампа Аладдина».

«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

3 мая в 18:30 «Милые бранятся – только тешатся!» (12+) – сатирические эскизы о любви по рассказам Антона Чехова.

Легкость и музыкальность, присущие водевилю, подают поднятые темы непринужденно, играючи. На этом спектакле каждый найдет, о чём задуматься и над чем посмеяться.

Режиссёр – Захар Комлев. Продолжительность – 2 часа с одним антрактом.

4 мая в 18:00 «Пегий пёс, бегущий краем моря» (16+) – притча по повести Чингиза Айтматова.

Мальчик из северного народа нивхов Кириск после выхода в море со своими родственниками понял, что значат начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней…

Режиссёр – Линас Мариюс Зайкаускас (Литва). Продолжительность – 2 часа 25 минут с одним антрактом.

5 мая в 13:00 и 18:00 «Волшебная лампа Аладдина» (6+)

Спектакль переносит зрителей в загадочный и чудесный мир знойного, ароматного, пряного Востока. Сказка, в которой сплелись сразу несколько сюжетных и любовных линий, не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых!

Режиссёр – Захар Комлев. Продолжительность – 1 час 15 минут без антракта.