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2 июня 2022 г. в Самаре, в Летнем театре Струковского сада, открылся фестиваль «Музыкальная экспедиция». В этот вечер в «Струкачах» состоялся яркий и необычный концерт. Для гостей и жителей Самары прозвучали шедевры классики и хиты группы «Моральный кодекс».

В концерте приняли участие виолончелист Борис Андрианов, певец и мульти-инструменталист Сергей Мазаев, домристка Екатерина Мочалова, скрипач Даниил Коган, кларнетист Игорь Федоров, виолончелистка Анна Кошкина, Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижёр – Филиппо Десси. Арт-директор фестиваля — Борис Андрианов. Вела концерт лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Международный проект «Музыкальная экспедиция» объединяет концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычайным историческим местам. В Самарской области фестиваль проводится при поддержке при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, Администрации г.о. Тольятти, ФГБУК «Росконцерт». Открыла праздник министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш «Я очень рада, что сегодня мы открываем новый для Самары и Самарской области фестиваль. Его концерты будут проходить по всему региону – в Самаре, Ширяево, Тольятти. Это фестиваль недаром называется «Экспедиция». Он про то, как через культуру, музыку, через соприкосновение с разумным, добрым, вечным, прекрасным мы заново открываем для себя и наших гостей нашу удивительной красоты Самарскую губернию. Я хочу поблагодарить нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который поддержал эту инициативу, и благодаря его решению все это стало возможным. Хочу поблагодарить Бориса Андрианова, который привез этот фестиваль в Самарскую область, и осуществил саму идею – говорить языком музыки в прекрасных местах, в городах и селах Самарской области. Отдельная благодарность оркестру и коллективу Самарской филармонии, дирижеру Филиппо Десси, которые сегодня вместе с приглашенными артистами и музыкантами откроют наш вечер».

За восемь лет «Музыкальная экспедиция» заинтересовала культурным туризмом десятки тысяч людей и побывала в отдаленных поселениях. Артисты и слушатели встречались на самых непредсказуемых, неформатных, подчас импровизированных концертных площадках, придумывая оригинальные программы и привлекая сильных мира сего к возрождению культурно-исторических памятников и даже к строительству дорог. «Странствующими музыкантами» становились звезды международной сцены – желанные гости лучших концертных залов мира, лауреаты престижных конкурсов, участники известнейших европейских фестивалей.

Рассказывает художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов: «Фестиваль существует с 2014 года. Его идея заложена в самом названии. Сначала мы проводили его только во Владимирской области. С прошлого года мы путешествуем по всей стране. Мы играем музыку в непривычных для этого местах. В прошлом году мы были на Камчатке, выступали в кратере вулкана. А в июне этого года будет пять экспедиций. Сегодня Открытие фестиваля в Самаре. Легендарный «Струковский сад» — это прекрасное начало первой экспедиции этого лета. Мы наслышаны о традициях этого места, о том, что здесь когда-то был написан вальс «На сопках Манчжурии». Здесь раньше выступало много оркестров и сейчас, спустя время, вместе с «Музыкальной экспедицией» сюда вновь вернулся оркестр. Это отрадно для нас. Очень приятно видеть, как много людей пришло сегодня на наш концерт. Мы сделали «ход конем» — пригласили Сергея Мазаева. Но, кроме его исполнения, будет много прекрасной классической музыки.

4 июня мы совершим променад по необычным местам Самары. Дальше поедем в Ширяево и Тольятти. В будущем мы еще раз вернемся в Самарскую область посетить действительно заповедные исторические уголки, где музыка еще не звучала. Наша страна такая огромная, и исполнители международного класса чаще приезжают в столицы регионов, а в отдаленные села попадают реже. Наш фестиваль дает людям возможность открыть что-то новое: музыкантам – новые красивые места, а слушателям – прекрасную музыку. Кроме этого, появляется повод привлечь внимание к культурным историческим объектам, которые находятся не в лучшем состоянии. Я надеюсь, что это проект со временем будет востребован не только в России, но и во всем мире.

Хочу отметить, что в Самаре – культурная публика и замечательный симфонический оркестр — с прекрасными традициями. В 1994 году я впервые играл здесь с вашим оркестром под руководством маэстро Михаила Щербакова. И у меня самые лучшие ожидания и на этот раз. Конечно, организовывать фестиваль всегда сложно, но благо есть замечательная команда, которая помогает — это и Росконцерт, и региональные филармонии. Огромная благодарность Самарской филармонии, которая принимает активное участие в проведении этого фестиваля».

Лидер группы Сергей Мазаев, более известный как легендарный рок-музыкант и певец, предстал перед Самарой еще и как превосходный инструменталист, кларнетист. «Мне очень престижно и интересно участвовать в таком фестивале, — отмечает музыкант. — В рок-н-ролле популярными нередко становятся артисты разного уровня, а здесь стопроцентные музыканты. Они прославляют нашу страну во всем мире и являются тем самым контентом, который и называется «родина». Выступления с музыкантами такого уровня, какие будут сегодня на сцене, ставят на место мою «звездную болезнь». Ведь они достигли таких высот в исполнительском искусстве, до которых я не добирался никогда, ведь я не учился в консерватории. И я преклонюсь перед всеми учителями, которые рядом со мной до сих пор. Сегодня я буду исполнять песни из репертуара группы «Моральный кодекс» и играть на кларнете».

Дирижер Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Филиппо Десси поделился: «Мне очень приятно участвовать в этом фестивале. Это замечательная возможность выступать с такими классными артистами, как Сергей Мазаев. Это мечта и для оркестра, и для меня! Слава Богу, нам повезло с погодой, она почти как в Италии. Это наш первый концерт этим летом на открытом воздухе. Мне очень интересно, каким будет звучание из-за влияния улицы. И мы очень рады играть сегодня такой разнообразный репертуар: Вивальди, Равель, современная музыка, джаз, а потом песни Сергея Мазаева. Я думаю, что будет очень хороший вечер!».

Фото: минкульт СО