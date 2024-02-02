В краеведческом отделе Самарской областной библиотеки открылись две новые комплексные выставки изданий

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В краеведческом отделе Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) открылись две новые комплексные выставки изданий, на которых представлены материалы об именитых юбилярах 2024 года, которые оставили большой след в истории Самарского края.

«Руководитель Куйбышевгидростроя»

Экспозиция приурочена к столетию рождения Героя Социалистического Труда, почётного гражданина Тольятти, многолетнего руководителя Куйбышевгидростроя Николая Фёдоровича Семизорова (1924–1999), при участии которого в Самарской области были возведены многочисленные благоустроенные жилые кварталы и ключевые промышленные предприятия, в том числе АвтоВАЗ, Тольяттиазот и Синтезкаучук. Трудовой путь Николая Фёдоровича был долгим и необыкновенно плодотворным. Книжные издания и материалы печати, которые проливают свет на биографию Николая Фёдоровича, теперь становятся достоянием широкой городской общественности, а увидеть их можно на выставке, подготовленной краеведами.

«Н. В. Шелгунов в Самаре и о Самаре»

2024 год отмечен также и двухсотлетием со дня рождения Николая Васильевича Шелгунова (1824–1891). Публицист, литературный критик, учёный-лесовод и видный представитель движения народников, несколько лет своей жизни он провёл в Самаре, где служил лесным ревизором, а впоследствии приезжал в губернскую столицу «на кумыс» и оставил после себя яркие зарисовки самарского быта. С ними, а также с другими материалами экспозиции, в числе которых научно-популярная и справочная литература, публикации периодической печати, освещающие жизнь и деятельность литератора, гости библиотеки могут свободно ознакомиться на тематической экспозиции, при этом больше узнав о том, как выглядела губерния во второй половине XIX века.

Кроме того, напомним, что в областной библиотеке в этом году стартовал просветительский проект «Самарская губерния в лицах» [https://libsmr.ru/news/num/2758], в рамках которого будут проводиться выставки, лекции и интерактивные мероприятия, посвященные людям и событиям, связанным с Самарской землей.

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