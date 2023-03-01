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В губернии определили победителей регионального этапа «Театрального Приволжья»

1 марта 2023 21:25
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2 марта в регионе начинаются виртуальные гастроли спектаклей-победителей.

Фестиваль стал одним из самых массовых марафонов любительских театральных коллективов в Приволжском федеральном округе – в нем приняли участие свыше 1000 человек.

28 февраля на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича торжественно наградили победителей.

Аплодировали жюри — за колоссальный труд — им пришлось отсмотреть, обсудить и принять решение по 86 спектаклям.
Оценили работу на сцене участников церемонии награждения — студентов целевого курса театра-студии «Грань» при Самарском государственном институте культуры.

Но самые горячие овации достались, конечно же, победителям.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила традиционно высокие творческие результаты, которые из года в год показывают на этом фестивале наши участники, и вручила победителям в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области» дипломы и денежные поощрения на постановки новых спектаклей.

Два лучших театральных коллектива, занявших первые места, примут участие в окружном этапе фестиваля:

- в номинации «Лучший детский спектакль» — ЦВР «Крылатый» г. Самара, Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», спектакль «Слово о полку Игореве» (режиссер – Виктор Михайлов);
- в номинации «Лучший молодежный спектакль» — АНО МЦКТИ «Место действия», г. Самара, театральный коллектив «Форма Т», спектакль «Вдовы» (режиссер — Андрей Чепыжов).

Кто станет победителем окружного этапа фестиваля — узнаем 27 марта в День театра.

2 марта в Самарской области начинаются виртуальные гастроли спектаклей — победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

 

Фото:   минкульт СО

 

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