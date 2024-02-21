В Доме офицеров Самарского гарнизона к Дню защитника Отечества открылась фотовыставка

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В Доме офицеров Самарского гарнизона им К. Е. Ворошилова к Дню защитника Отечества открылась фотовыставка.

В выставочном зале представлены плакаты и фотографии, рассказывающие о подвигах Российских солдат от Великой Отечественной войны до настоящего времени. Посетители могут увидеть три раздела фотовыставки «Несокрушимая и легендарная», «День подарка Красной Армии» и «Хроники войны».



Часть выставки «Хроники войны» представил старшина Олег Ракшин, который проходит военную службу в отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригаде Центрального военного округа. Военнослужащий является соавтором проекта «Лица армии» и «Дороги военной истории».