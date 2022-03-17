В ДК «Октябрь» поселка Мехзавод Волжский русский народный хор представит «Сказку о рыбаке и рыбке»

104

19 марта в 13.00 и 15:00 в ДК «Октябрь» пос. Мехзавод Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в новой, оригинальной вокально-хореографической постановке, созданной по мотивам одноименного произведения А.С. Пушкина.

Сказочная история, созданная гением великого русского поэта, рассказанная языком народных танцев и песен, сопровождаемая виртуозным исполнением оркестра Волжского народного хора, захватит воображение зрителей любого возраста и, в первую очередь, наших юных поклонников.

Богатое обрамление сценических декораций, обилие красочных костюмов, искрометная игра актеров, позволят зрителям перенестись в волшебный мир поэтической сказки, где они смогут следить за приключениями знакомых с детства героев, а также новых персонажей, испытывая радость от прикосновения к тайне творчества великого русского поэта, так просто и неподражаемо изобразившего извечную борьбу добра со злом и конечное торжество справедливости.

В музыкальной сказке прозвучат известные мелодии из произведений русских и зарубежных композиторов: М.П. Мусоргского, А.Н. Верстовского, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, Л. Берстайна, а исполнит их в авторской обработке блистательный оркестр Волжского хора.

Билеты на сказку доступны для покупки на сайте и в кассе по адресу: ул.Галактионовская,107. Тел. кассы: 8(846)3337667.

На данный показ также доступна покупка билетов по «Пушкинской карте» на сайте, передает пресс-служба минкульта СО.