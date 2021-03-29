В “Дирижабле” СГИК презентовал Самарский молодежный симфонический оркестр

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Проект объединил учащихся детских музыкальных школ, студентов Музыкального училища им. Д.Г. Шаталова и Самарского государственного института культуры. Коллектив исполняет не только академическую музыку, но и кавер-версии популярных композиций. Команду молодежного симфонического оркестра можно считать международной: один из вокалистов приехал в наш город из Замбии.



Презентация прошла на площадке центра “Дирижабль” 25 марта, в День работника культуры. В зале присутствовала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, которая отметила, что "молодёжка" имеет большие перспективы и пожелала ребятам удачи.



Самарский молодежный симфонический оркестр - амбициозный проект СГИК, который стартовал всего два месяца назад. За это время дирижер Иван Власов (г. Москва), лауреат международных и всероссийских конкурсов, аспирант и ассистент Юрия Симонова, народного артиста СССР, собрал коллектив из более 30 человек.

В репертуаре самарской "молодёжки" рок-хиты, джаз, кавер-версии популярных композиций. Артисты экспериментируют с сочетанием классического звучания и уникального авторского видения. Например, в составе не только традиционные группы инструментов (струнные, духовые), но и бас-гитары.

“Мы играем музыку всех времен и народов. Возможность выходить за рамки - это бесценно”, - рассказывает Дмитрий Запарин, студент СГИК и артист оркестра.

В команде ученики Детской музыкальной школы №17, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова и Самарского государственного института культуры.

Свои силы в коллективе пробует Даниил Фурман, юный контрабасист, экс-участник шоу “Голос. Дети”, участник молодежного оркестра Юрия Башмета. Самому юному артисту оркестра 9 лет.

Долгий путь до самарской сцены проделал вокалист Колинс Муте. Он приехал учиться в наш город в Самарский университет из Замбии. И в этом плане, наш молодежный оркестр является еще и межвузовским проектом.

“Это не просто молодой коллектив во всех смыслах. Это музыканты, которые хотят заниматься творчеством, “жадные” до сцены, в их сердцах и глазах горит огонь”, - рассказывает Иван Власов, идейный вдохновитель, дирижер проекта.

Новый симфонический оркестр ставит смелую цель: повысить внимание "молодежи" к искусству, объяснить, рассказать доступно об инструментальной симфонической музыке. Для участников оркестра - это возможность попробовать себя в творческом стартапе и выступать не только в залах, но и на открытых площадках региона.





Фото: СГИК