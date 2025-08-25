148

В День российского кино кинотеатр «Художественный» покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия. (12+)

27 августа, в 18.30, на площадке кинотеатра «Художественный» начнется праздничный киноконцерт «Музыка немых кадров» (12+). Прозвучат романсы песни и романсы, которые стали популярными благодаря легендарным актёрам эпохи модерна: Михаилу Вавичу, Александру Вертинскому, Надежде Плевицкой, Фёдору Шаляпину. Произведения исполнят солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. зрители увидят немое кино с фортепианным сопровождением кинокомпозитора Владислава Богуша (г. Москва). Он представит фильм «Домик в Коломне» (Российская империя, 1913, комедия, 30 мин., 0+).

В этот же день в арт-фойе кинотеатра «Художественный» откроется цифровая выставка о Самаре в киноискусстве «Кино в Самаре. Самара в кино», посвящённая истории кинематографа, а также известным актерам, сценаристам и режиссерам, чья жизнь и творчество связаны с городом на Волге. Экспозиция расскажет о первом кинематографическом сеансе в Самаре, и первом в России кинотеатре на воде, о том, как подростки с поляны имени Фрунзе снялись в легендарном фильме «Тимур и его команда», чем юному Эльдару Рязанову полюбился театральный буфет, где учил студентов знаменитый профессор Мориарти. Выставка организована при поддержке ПАО «МТС». В её подготовке приняли участие авторы интернет-журнала «Другой город» и самарская художница Елена Загороднева.

Зрители увидят также лучшие отечественные картины о войне, подготовленные совместно с Самарским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ». К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проекта «По кинолентам моей памяти», 27 августа пройдут сеансы:

- 09.00 – «Иваново детство» (1962), реж. А. Тарковский

- 10.45 – «Баллада о солдате» (1959), реж. Г. Чухрай

- 12.30 – «Белый тигр» (2012), реж. К. Шахназаров

Фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»