Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия

25 августа 2025 16:09
148
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.

В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия.  (12+)

27 августа, в 18.30, на площадке кинотеатра «Художественный»  начнется  праздничный киноконцерт «Музыка немых кадров» (12+). Прозвучат романсы песни и романсы, которые стали популярными благодаря легендарным актёрам эпохи модерна: Михаилу Вавичу, Александру Вертинскому, Надежде Плевицкой, Фёдору Шаляпину. Произведения исполнят солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.  зрители увидят  немое кино с фортепианным сопровождением кинокомпозитора Владислава Богуша (г. Москва). Он представит фильм «Домик в Коломне» (Российская империя, 1913, комедия, 30 мин., 0+).

 В этот же  день в арт-фойе кинотеатра «Художественный» откроется  цифровая выставка о Самаре в киноискусстве «Кино в Самаре. Самара в кино», посвящённая  истории кинематографа, а также известным актерам, сценаристам и режиссерам, чья жизнь и творчество связаны с городом на Волге. Экспозиция расскажет о первом кинематографическом сеансе в Самаре, и первом в России кинотеатре на воде, о том, как подростки с поляны имени Фрунзе снялись в легендарном фильме «Тимур и его команда», чем юному Эльдару Рязанову полюбился театральный буфет, где учил студентов знаменитый профессор Мориарти. Выставка организована при поддержке ПАО «МТС». В её подготовке приняли участие авторы интернет-журнала «Другой город» и самарская художница Елена Загороднева.

Зрители увидят также лучшие отечественные картины о войне, подготовленные совместно с Самарским областным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ». К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проекта «По кинолентам моей памяти», 27 августа пройдут сеансы:

-  09.00 – «Иваново детство» (1962), реж. А. Тарковский

-  10.45 – «Баллада о солдате» (1959), реж. Г. Чухрай

- 12.30 – «Белый тигр» (2012), реж. К. Шахназаров

 

Фото:  пресс-служба кинотеатра «Художественный»

 

 

 

