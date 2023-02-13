В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии

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13 февраля исполняется 150 лет со Дня рождения великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина. В этот день, состоялось торжественное возложение цветов к его барельефу, расположенному на фасаде здания Самарской государственной филармонии.

Легендарный артист покорил ведущие сцены России, Европы и Америки. Выдающийся бас считался лучшим исполнителем партий Бориса Годунова, Ивана Грозного, Варяжского гостя, Ивана Сусанина в операх русских композиторов – Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки. Шаляпин блистал в шедеврах европейского оперного репертуара. Мировую славу Шаляпин снискал не только как певец, но и как выдающийся драматический актер — гениальный мастер перевоплощения. Его популярность в России была поистине всенародной. Именно он стал первым обладателем звания Народный артист Республики – высшей степени признания творческих заслуг в области театра, музыки и кино.

В хронике жизни Шаляпина наш город упоминается трижды.

В Самаре он был в 1890 году 17-летним юношей — зарабатывая себе на хлеб, грузил пятипудовые мешки, которые, по собственным воспоминаниям, умаяли его «почти до потери сознания».

Второй раз в 1891 году он был в Самаре в качестве хориста малороссийской труппы.

Еще через 18 лет, в сентябре 1909 года, будучи уже прославленным артистом, он дал в «Олимпе» (на пересечении улиц Москательной и Саратовской) свой единственный концерт, о котором рецензент местной газеты написал: «Что же это было? Концерт? Нет! Это была глубокая, захватывающая драма».

В этот ставший последним приезд в Самару артист тщетно пытался найти на Всехсвятском кладбище могилу своей матери, которая умерла здесь в глубокой нищете. До последнего дня своей жизни он не расставался с сопровождавшей его повсюду шкатулкой, в которой хранилась горсть земли, взятой на Всехсвятском кладбище, где похоронена его мать.

Перед отъездом из Самары, Шаляпин сказал, что хочет оставить в этом городе о себе материальную память. Ему предложили посадить дерево около театра-цирка «Олимп» на выбор: сосну, ясень, березу. Шаляпин посадил дуб.

В октябре 2014 года у здания филармонии взамен ранее вырубленного шаляпинского дуба был высажен его юный четырехлетний «внук» (из родственного желудя).

Когда-то на фасаде старого здания «Олимпа» была мемориальная доска, напоминавшая о выступлении артиста. Она бесследно исчезла вместе с самим зданием театра-цирка «Олимп». Спустя годы историческая справедливость была восстановлена.

21 сентября 2015 года на фасаде Самарской государственной филармонии был открыт барельеф, напоминающий о том, что в находившемся на этом месте театре-цирке «Олимп» в 1909 году состоялось единственное в Самаре выступление Федора Шаляпина. Автор барельефа — местный скульптор Николай Куклев. На горельефе изображен обращенный к публике великий артист на фоне рояля, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО