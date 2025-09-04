40

В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района на V открытый муниципальный фестиваль сельских традиций, даров и ремесел в Русской Селитьбе.

Приобретение нового специализированного автотранспортного средства в рамках региональной программы "Культурные люди" для обслуживания населения удаленных территорий, позволит осуществлять выездную творческую деятельность в комфортных и безопасных условиях. На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".

Валентина Михайловна Скокова, руководитель народного ансамбля песни «Светлопольские зори» рассказывает: "Нашему коллективу приходится гастролировать по различным концертным площадкам как в Красноярском районе, так и в Самарской области. Раньше это были поездки на заказном транспорте, который выделялся коллективу. 23 августа мы по достоинству оценили комфорт нового автобуса «ПАЗ-Vector». Отмечу, что «Светлопольские зори» были одними из первых пассажиров первого творческого маршрута нового автобуса!".

В 2025 году в рамках региональной программы «Культурные люди», подготовленной по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева приобретены автобусы для территорий – Жигулевск, Кинель, Отрадный, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, Похвистнево, м.р. Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Исаклинский, Красноярский, Сергиевский, Нефтегорский, Приволжский, Шигонский, Ставропольский.

"Это большой вклад и поддержка культуры муниципальных районов и малых городов, которая значительно меняет жизнь на селе, делая ее более комфортной и насыщенной яркими событиями", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО