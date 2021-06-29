В 32 года умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

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В Москве скончался актер Ростислав Гулбис, ему было 32 года. Информацию об этом подтвердила 29 июня «Известиям» агент артиста Екатерина Гольцман.

«Да, это произошло сегодня. Пока нет подтвержденного диагноза, но то, что я знаю от его девушки, от его семьи, — это приступ панкреатита», — рассказала она.

По словам Гольцман, артист в последнее время жалоб не высказывал, коронавирусом не болел.

Обострения панкреатита у него были, но не из-за алкоголя. «Просто такое стечение обстоятельств», — заключила она.

Гулбис наиболее известен по роли лейтенанта Коломиеца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» и Олега Елисеева из «Полицейского с Рублевки». Он также снялся в фильмах "Кома" и "Все и сразу".

Фото: соцсети