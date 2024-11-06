В 2024 году Детская школа искусств посёлка Безенчук стала участником нацпроекта «Культура»

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В 2024 году важным событием в истории Детской школы искусств в посёлке Безенчук стало её участие в нацпроекте «Культура».



Появилась возможность обновить музыкальные инструменты, приобрести новое звуковое и световое оборудование, оргтехнику и многое другое.

Школа располагается в красивом и комфортном здании, двери открыты для всех желающих научиться петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать, рисовать.



Полученные новые инструменты и оборудование помогут учащимся совершенствовать свое мастерство, выступать на различных конкурсах и концертах. Приобретены музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, домры, балалайки, барабаны, народные шумовые инструменты и два пианино.



С помощью интерактивной доски педагоги художественного отделения получили возможность более интересно и содержательно вести уроки живописи, композиции, мировой художественной культуры. Также поступил комплект натурного фонда (гипсовые фигуры) от уникального мастера ручной работы из Санкт-Петербурга. Получена интерактивная панель, звуковое и световое оборудование для малого и большого концертных залов. Обновлен библиотечный фонда - закуплены учебные пособия и нотные сборники на общую сумму более 175 тысяч рублей.



«Сбылась наша давняя мечта! В новой, красивой школе, рядом с новой мебелью, уютными залами и учебными аудиториями, библиотекой и красивыми фойе для отдыха детей появляются новые инструменты, оборудование, учебные пособия и многое другое, что должна иметь современная Детская школа искусств. Мы очень рады, что нацпроект «Культура» продолжает действовать, успешно реализуя самые амбициозные планы», - делится коллектив Детской школы искусств.

Фото: минкульт СО