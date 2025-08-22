Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Уже сегодня стартует программа самого летнего фестиваля "Волгафест"

22 августа 2025 15:37
171
Последние приготовления.

Уже сегодня стартует программа самого летнего фестиваля "Волгафест". Набережная превратится в уникальное творческое пространство, где художники создают арт-объекты, проходят мастер-классы и театральные показы, звучит современная музыка, традиционно представлены открытые площадки самарских музеев.

«Я хочу пожелать всем участникам и гостям вдохновения и ярких эмоций! Пусть фестиваль станет не только местом для выступлений и концертов, но и площадкой для обмена опытом, сотрудничества между различными культурными институциями. Это прекрасная возможность познакомиться с деятельностью наших музеев. Приходите всей семьей – уверена, каждый найдет для себя что-то интересное!», – поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Площадка Самарского областного художественного музея начнет работу в 16.00. Программа «Собери шедевр» будет посвящена знаковой памятной дате - 35 лет назад открылся для посетителей дом-музей великого русского художника Ильи Репина в селе Ширяево. Именно здесь 155 лет назад жил Репин во время своей работы над знаменитым полотном «Бурлаки на Волге».

На площадке Самарской Третьяковки разрастётся город с жилыми зданиями, лесопарковой зоной и даже рекой. Участники проследят архитектурное развитие Самары от XVIII века до наших дней и почувствуют себя проектировщиками и строителями, создавая город своими руками.

Пляжная выставка Музея Алабина о том, из чего состоит волжский отдых. На выставке будут представлены исследования состава песка, характеристик воды в Волге и ихтиофауны, а также предметы, описания явлений и событий истории, которые наполняют термин «гедонизм» особыми волжскими смыслами. Посетители столкнутся с разными артефактами и увидят первый большой макет ЗаВолги.

Интерактивная площадка Самарского литературного музея будет представлять собой стол писателя и каждый посетитель фестиваля сможет почувствовать себя мастером.
Литературный музей организует самый масштабный «Книжный клуб города», а в рамках лектория проведет танц-перформанс «Снилось мне» по творчеству Льва Рубинштейна.

Подробная программа всех локаций здесь: volgafest.com/infinitetable

А вечером состоится одно из ярчайших событий ВолгаФест 2025 – коллективное хорооке! Будем петь хором, будем петь целой тысячей, будем петь всей Самарой! Хорооке — это единение и настоящий волжский дух!

В 22:00 на музыкальной сцене пройдет концерт YERKATT. Его песни сочетают в себе мелодичный поп и инди соул, проникновенный вокал и не по годам глубокие тексты. Желание YERKATT подарить себе и слушателям надежду выливается в аккуратные аранжировки и часто сказочные мотивы.

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

