Ушел из жизни яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Зураб Базоркин

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24 апреля 2024 года ушел из жизни яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель, чья творческая деятельность стала заметным явлением в культурной жизни Самарского региона Зураб Базоркин.

Зураб Идрисович окончил Московскую консерваторию. С 1976 года – солист Самарского театра оперы и балета, в котором прослужил почти 50 лет.

Народный артист Республики Ингушетия. Награжден медалью Чеченской республики «За высокие достижения».

Зураб Идрисович – один из самых известных представителей оперной труппы театра. Исполнитель сложнейших партий лирического и драматического баритона. На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Григорий Грязной, Онегин, Князь Игорь, Владимир Галицкий, Эбн-Хакиа, Елецкий, Томский, Ренато, Амонасро и другие. В обширном камерном репертуаре свыше 200 произведений композиторов различных эпох и стилей.

Прощание с артистом состоится 25 апреля 2024 года в 14:30 в Колонном зале театра.

Фото: пресс-служба САТОБ