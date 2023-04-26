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Ушел из жизни народный артист России, актер Самарского драматического театра Владимир Борисов

26 апреля 2023 14:39
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Гражданская панихида пройдёт 28 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького.

Сегодня, 26 апреля, внезапно ушёл из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Владимирович Борисов (1948 — 2023), сообщает пресс-служба Самарского академического театре драмы им. М. Горького.

Выпускник знаменитого «Щепкинского» училища Владимир Борисов в 1974 году был принят в труппу нашего театра, и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актёрский талант. Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шёл в театр. Актёр пользовался огромным уважением и любовью у коллег.

Владимир Борисов – коренной москвич. По окончании театрального вуза, он приехал работать в Куйбышевский драматический театр и сразу зарекомендовал себя талантливым и перспективным актером. Во всех спектаклях, в которых был занят Владимир Борисов, он исполнял центральные роли.

В первой же роли Тимоши в «Золотой карете» Леонида Леонова он привлек внимание театралов и критиков. Спектакль был удостоен Государственной премии РСФСР (1976) и Владимир Борисов стал самым молодым лауреатом.

Первые роли принесли артисту зрительский успех, популярность и любовь. Его стали приглашать на работу в кино. Он успешно снялся в фильмах «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган», «На исходе лета», «На таежных ветрах», «За явным преимуществом», «Главный». Одним из самых популярных и знаковых фильмов для Борисова стал многосерийный фильм «Вечный зов».

В театре интересные работы следовали одна за другой: Хлестаков в «Ревизоре», Суслов в «Дачниках», Тригорин в «Чайке», Алёша в «Братьях Карамазовых», Беркутов «Волках и овцах», Поприщин в «Записках сумасшедшего»,  Валковский в «Униженных и оскорблённых» и др.

Владимир Борисов активно участвовал в гастрольной и фестивальной жизни Самарского академического театра драмы им. М. Горького. В сентябре 2022 года Самарский академический театр драмы им. М. Горького на театральном фестивале «Актеры России – Михаилу Щепкину» в Белгороде показал спектакль «Вот так и живем» по рассказам Василия Шукшина, Владимир Борисов был награжден дипломом «Верую в театр!».

Талантливый артист до последнего дня играл в спектаклях: «Лев зимой», «Вот так и живём», «Детектор лжи», «Завтра была война», «Не покидай меня», «Полёт над гнездом кукушки».

Последней работой Владимира Борисова стала роль барона Мюнхгаузена старшего в спектакле «Мюнхгаузен», премьера которого состоялась 14 и 15 апреля.

Гражданская панихида пройдёт 28 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького. Владимир Владимирович Борисов будет похоронен на Городском кладбище.

 

Фото:   пресс-служба Самарского академического театре драмы им. М. Горького

 

Теги: Самара

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