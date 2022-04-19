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Умерла актриса Людмила Елисеева известная по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

19 апреля 2022 20:42
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Ей было 84 года.

В Санкт-Петербурге 18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса Людмила Елисеева. Она известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». О кончине рассказали представители театра «Балтийский дом», пишут "Известия".

«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает: 18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Михайловна Елиссева. Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы», — говорится в сообщении на сайте культурного учреждения.

Людмила Елисеева стала известной в 1990-х годах благодаря фильмам и сериалам «Сестры», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и др. Последней работой стала роль в сериале «Отличница» 2017 года.

 

Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru/"Известия"

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