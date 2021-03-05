Умер знаменитый танцовщик Патрик Дюпон

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Французский танцовщик и киноактёр, солист балета Парижской оперы Патрик Дюпон скончался на 62-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение артиста. Причина смерти не сообщается, однако известно, что он долго и тяжело болел, передает Лайф.

"Сегодня утром Патрик Дюпон ушёл из жизни, чтобы танцевать со звёздами", — поэтично отметил представитель семьи танцовщика.

Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. Его мать, воспитывавшая сына одна, хотела направить кипучую энергию ребёнка в мирное русло и пыталась отдавать его в секции футбола и карате, однако Патрику это быстро надоедало. Но однажды ему довелось наблюдать балетный класс, и танец заинтересовал его. Его педагогом стал Макс Бозонни — в прошлом звезда Парижской оперы. В марте 1975 года в возрасте неполных 16 лет Дюпон был принят в балетную труппу, став самым молодым танцовщиком, принятым в Парижскую оперу.

В январе 2000 года Дюпон попал в автокатастрофу, едва не закончившуюся трагически. Он оказался в больнице с многочисленными травмами, но тогда танцовщику удалось восстановить здоровье и работоспособность. Выздоравливая, он написал свои мемуары, которые вышли в свет под названием "Этуаль", что означает высший профессиональный статус солиста в балетной труппе.

Фото: ТАСС / imago / Gwendoline Le Goff / Лайф