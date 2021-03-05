Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.
Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР
Многие годы оставаясь самой яркой звездой Парижской оперы, он долго и тяжело болел.
Умер знаменитый танцовщик Патрик Дюпон
Из-за поста в Twitter.
Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину ₽500 тысяч  
В данный момент пешеходам запрещено передвигаться по нечетной стороне моста, ведутся ремонтные работы.
Мост XVIII века  частично обрушился в центре Тамбова
Важная информация по посещению этой игры.
6 марта на стадионе "Металлург" пройдет игра "Крылья Советов" – "Чертаново"
оящее время ребёнок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.
На 9-летнего мальчика в Самаре упала наледь с крыши дома
"Идут годы, многое меняется. Изменились и вы, но стали еще прекраснее, несмотря на все преграды и преодоления, которые вместе нам пришлось пройти".
Женщин региона с 8 марта поздравил губернатор Дмитрий Азаров
Опытный управленец и популярный политик, Ренц способен объединить город для развития, уверен Дмитрий Лобойко.
Эксперт: выдвижение Николая Ренца на пост главы Тольятти — удачное кадровое решение для «Единой России» и Дмитрия Азарова
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Умер знаменитый танцовщик Патрик Дюпон

5 марта 2021 23:28
89
Многие годы оставаясь самой яркой звездой Парижской оперы, он долго и тяжело болел.

Французский танцовщик и киноактёр, солист балета Парижской оперы Патрик Дюпон скончался на 62-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение артиста. Причина смерти не сообщается, однако известно, что он долго и тяжело болел, передает Лайф.

"Сегодня утром Патрик Дюпон ушёл из жизни, чтобы танцевать со звёздами", — поэтично отметил представитель семьи танцовщика.

Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. Его мать, воспитывавшая сына одна, хотела направить кипучую энергию ребёнка в мирное русло и пыталась отдавать его в секции футбола и карате, однако Патрику это быстро надоедало. Но однажды ему довелось наблюдать балетный класс, и танец заинтересовал его. Его педагогом стал Макс Бозонни — в прошлом звезда Парижской оперы. В марте 1975 года в возрасте неполных 16 лет Дюпон был принят в балетную труппу, став самым молодым танцовщиком, принятым в Парижскую оперу.

В январе 2000 года Дюпон попал в автокатастрофу, едва не закончившуюся трагически. Он оказался в больнице с многочисленными травмами, но тогда танцовщику удалось восстановить здоровье и работоспособность. Выздоравливая, он написал свои мемуары, которые вышли в свет под названием "Этуаль", что означает высший профессиональный статус солиста в балетной труппе.

 

Фото: ТАСС / imago / Gwendoline Le Goff / Лайф

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.
5 марта 2021  23:57
Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР
94
Из-за поста в Twitter.
5 марта 2021  23:07
Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину ₽500 тысяч  
112
Силовые ведомства на самом деле пока не согласовали продление разрешения на частоты операторам.
5 марта 2021  19:04
Минцифры РФ не допустит отключений россиян от интернета
182
Весь список

Здравоохранение
Страны ЕС, разрешая применение вакцин из РФ или КНР на национальном уровне,
5 марта 2021  20:37
Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать "Спутник V"
161
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости.
5 марта 2021  18:36
В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
257
С апреля 2020 года весь главный корпус областной больницы оказывал помощь только пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
5 марта 2021  16:43
Часть отделений больницы Середавина возобновили работу в штатном режиме 
321
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
14940
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16265
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
17943
Весь список
Туризм
Планируя отдых в 2021 году, не помешает оглянуться на год предыдущий и посмотреть – что коронавирус нам принес и на чем сердце успокоилось. 
4 марта 2021  15:12
Как будем отдыхать в 2021 году?
105
В России появятся стандарты all inclusive
3 марта 2021  09:33
В России появятся стандарты all inclusive
520
В пути следования поезда участников ждет экскурсионная программа и дегустация продукции производителей Самарской области.
2 марта 2021  19:27
Самарцев приглашают в тур на ретро-поезде к Святыням Самарского края
734
Весь список
Образование
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций
5 марта 2021  12:04
Студент Самарского аграрного университета стал рекордсменом России по количеству научных публикаций
234
Мобильный кванториум побывал в населенных пунктах 6 сельских районов Самарской области
5 марта 2021  11:59
«Мобильный кванториум» побывал в населенных пунктах 6 сельских районов Самарской области
222
16 вузов РФ вошли в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов QS
5 марта 2021  11:24
16 вузов РФ вошли в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов QS
214
Весь список

Культура
Многие годы оставаясь самой яркой звездой Парижской оперы, он долго и тяжело болел.
5 марта 2021  23:28
Умер знаменитый танцовщик Патрик Дюпон
86
5 марта на сцене САТОБ состоялся вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича
5 марта 2021  20:49
79-ю годовщину первого исполнения "Седьмой симфонии" Шостаковича отметили в САТОБ
167
Школьники Самарской области поборются за звание лучшего чтеца
4 марта 2021  09:29
Школьники Самарской области поборются за звание лучшего чтеца
435
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2132
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
3934
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15281
Весь список
Мода
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
552
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1653
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
3177
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
184
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
308
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
285
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
303
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
481
Весь список