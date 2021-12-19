Умер режиссер фильма "34-й скорый" Андрей Малюков

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Режиссер Андрей Малюков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в фейсбуке его двоюродная сестра Наталья Бондарчук, пишет РИА Новости.

"В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид", — написала она.

Малюков выступил режиссером таких известных картин, как "Мы из будущего", "Матч", "34-й скорый". Также снял такие сериалы, как "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Грозовые ворота", "Побег", "Григорий Р." , "Остаться в живых", "Побег" и "Мосгаз".

В 2004 году Малюкову было присвоено звание Народного артиста России.

Фото: kino-teatr.ru