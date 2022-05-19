Умер один из основоположников электронной музыки, греческий композитор Вангелис

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Один из основоположников электронной музыки, греческий композитор Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, более известный как Вангелис, умер 17 мая на 80-м году жизни. Об этом сообщила в четверг газета Kathimerini. По ее данным, композитор ушел из жизни поздно вечером во вторник, передает ТАСС.

Вангелис - один из самых известных греческих композиторов, удостоенный премий "Оскар" и "Грэмми" за музыку к картине "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981). Заглавный трек с альбома стал единственной греческой композицией в истории, возглавившей национальный хит-парад США.

По информации Kathimerini, музыкальные таланты Вангелиса стали очевидными уже в четыре года, а впервые его музыка прозвучала со сцены, когда ему было шесть лет. Путч хунты "черных полковников" 1967 года застал Вангелиса в Париже, где он со своими друзьями - греческим певцом Демисом Руссосом и будущим барабанщиком Лукасом Сидерасом учился в Сорбонне. Там они создали музыкальную группу под названием "Aphrodite's Child" ("Дитя Афродиты"). Вангелис стал неформальным творческим руководителем коллектива, хотя каждый из ее участников относил себя к противоположным музыкальным направлениям.

В середине 1970-х Вангелис покинул "Aphrodite’s Child", чтобы поселиться в Лондоне и начать сольную карьеру. Он написал музыку к фильмам "Бегущий по лезвию", "Александр" и "Эль Греко". В 1984 году Вангелис принял участие в создании совместного альбома в стиле нью-эйдж с американской исполнительницей Сьюзан Чани, выпустил альбом академической музыки "Invisible Connections" ("Невидимые связи"), а в 1985 году - альбом симфонической и хоральной музыки "The Mask" ("Маска"). В 1992 году он был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая музыка к фильму" "1492: Завоевание рая".

Вангелис также писал музыку для театра. В 1983 году он поставил с греческим режиссером, сценаристом и продюсером Михалисом Какояннисом спектакль "Медея", который шел в Древнем театре Эпидавра с греческой актрисой Ирини Паппас в главной роли. Вангелис писал балеты, а также музыку для самых знаменательных празднеств, таких как открытие Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

Фото: EPA/SIMELA PANTZARTZI/ТАСС