Украинский режиссер Лозница на Каннском фестивале выступил против бойкота культуры России

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Украинский независимый режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, осуждает призывы к бойкоту в отношении российской культуры, передает ТАСС.

"Такая позиция бесчеловечна. Я считаю, что людей надо судить по их заявлениям и делам, - заявил Лозница во вторник в интервью агентству France-Presse. - Каждого человека надо оценивать по его собственным заслугам".

Ранее польский режиссер Агнешка Холланд критиковала Каннский кинофестиваль за включение в конкурс картины "Жена Чайковского", поставленной российским режиссером Кирилла Серебренниковым. В интервью газете The Washington Post она выразила мнение, что "сейчас не время чествовать фильмы, снятые в России на российские деньги".

Холланд, председательствующая в Европейской киноакадемии, исключившей российские фильмы из числа претендентов на европейские кинопремии, заявила, что переоценке подлежат "все произведения русской культуры, включая классиков XVIII века". С требованием "убрать все русское" из фестивальной программы обращались к организаторам киносмотра и официальные делегаты Киева в Канне.

Включенный в основную программу устроителями фестиваля фильм Серебренникова открыл конкурсные показы на фестивале 18 мая. Режиссер был встречен зрителями каннской премьеры долгой овацией. Он подчеркнул, что мировая культура не может существовать без произведений Антона Чехова, Федора Достоевского, Льва Толстого.

Лауреат главной фестивальной награды - "Золотой пальмовой ветви" - будет назван в Канне в субботу в ходе завершающей церемонии.

Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" и собрала лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.

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