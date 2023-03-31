Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса

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В Москве завершился V Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева. Его победителем стал Роберт Куклин (фортепиано). Он учится в Детской центральной музыкальной школе Самары в классе преподавателя Валентины Загадкиной.

Всего на конкурс было подано более 150 заявок от пианистов из России, Китая, Беларуси и Южной Кореи. Роберт прошел сложный конкурсный отбор и стал одним из 25 участников второго тура, а затем в числе 12 музыкантов был допущен в финал.

На трех турах конкурса Роберт исполнил сольную программу из 10 произведений и концерт с оркестром в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Несмотря на юный возраст – ему только 10 лет, - Роберт уже серьезный и вдумчивый музыкант, его игру отличают легкость и виртуозность.