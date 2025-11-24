Учащиеся Самарского хореографического училища приняли участие в отчетном концерте всероссийского центра Сириус

228

Образовательные программы в Сириусе - это 24 дня занятий с преподавателями ведущих балетных вузов страны, 24 дня, наполненных творческими встречами, лекциями, мастер- классами, общением, дружбой.

В ноябре 2025 года участниками образовательной программы «Хореография: классический танец (балет)», успешно пройдя конкурсный отбор, стали учащиеся 3/7 и 4/8 классов Самарского хореографического училища.

Программа направлена на совершенствование обучающимися балетной техники, получение опыта исполнения хореографического репертуара, участие в мастер-классах, репетициях и концертах.

"Сириус – это огромная возможность набраться опыта по профильной программе. В Сириус приезжают талантливые педагоги со всей страны. У нас были занятия по актерскому мастерству, народно-сценическому танцу и конечно классическому танцу. Кроме профильных занятий можно было выбрать творческие направления по интересам и побывать на интересных мастер- классах»- поделились ребята.

Завершением программы стал большой концерт, участниками которого стали участники образовательной программы. Учащиеся Самарского хореографического училища представили вариации из балетов классического репертуара.

Фото: минкульт СО