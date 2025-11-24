Я нашел ошибку
На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Учащиеся Самарского хореографического училища приняли участие в отчетном концерте всероссийского центра Сириус

24 ноября 2025 15:37
228
В ноябре 2025 года участниками образовательной программы «Хореография: классический танец (балет)» в Сириусе стали учащиеся Самарского хореографического училища.

Образовательные программы в Сириусе - это 24 дня занятий с преподавателями ведущих балетных вузов страны, 24 дня, наполненных творческими встречами, лекциями, мастер- классами, общением, дружбой.

В ноябре 2025 года участниками образовательной программы «Хореография: классический танец (балет)», успешно пройдя конкурсный отбор, стали учащиеся 3/7 и 4/8 классов Самарского хореографического училища.

Программа направлена на совершенствование обучающимися балетной техники, получение опыта исполнения хореографического репертуара, участие в мастер-классах, репетициях и концертах.

"Сириус – это огромная возможность набраться опыта по профильной программе. В Сириус приезжают талантливые педагоги со всей страны. У нас были занятия по актерскому мастерству, народно-сценическому танцу и конечно классическому танцу. Кроме профильных занятий можно было выбрать творческие направления по интересам и побывать на интересных мастер- классах»- поделились ребята.

Завершением программы стал большой концерт, участниками которого стали участники образовательной программы. Учащиеся Самарского хореографического училища представили вариации из балетов классического репертуара.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

