Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре

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22 июня (суббота) в 16.00 пройдет творческая встреча (12+) с кинорежиссером, актером, педагогом, создателем первого цифрового кинотеатра в России, президентом и основателем Всероссийского фестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным (Москва).

Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч «Эхо кинофестивалей».

«Арткино» – один из самых крупных в России национальных фестивалей короткого метра. Он учрежден в 2008 году. На творческой встрече Сергей Тютин подробно расскажет об истории кинофестиваля, его особенностях и специфике. Встреча пройдет в формате беседы, в ходе которой гости смогут задать эксперту вопросы, и будет дополнена элементами мастер-класса – «Как снять дебютный фильм». Также посетителей ждет показ программы победителей «Арткино» прошлого года.