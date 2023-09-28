Я нашел ошибку
Главные новости:
Область достигла плановых показателей по заготовке желудей объемом более шести тонн.
Первая в ПФО: Самарская область выполнила план по сбору семян дуба
Аудиобейджи билайна прошли пилотирование в нескольких медицинских учреждениях, многофункциональных центрах и других организациях.
Как аудиобейджи билайна меняют обслуживание в поликлиниках, МФЦ и других организациях
Водитель не пострадал. 
В Волжском районе под колесами автомобиля погиб лось
гостей агрополигона «Приволжье» ждут встречи с экспертами в рамках деловой программы и экскурсионные маршруты
Гостей агрополигона «Приволжье» ждут встречи с экспертами в рамках деловой программы и экскурсионные маршруты
Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился
Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился
Поволжье стало привлекать больше туристов
Поволжье стало привлекать больше туристов
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Из Москвы в Самару самолеты стали летать чаще
Из Москвы в Самару самолеты стали летать чаще
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.5
0.26
EUR 101.98
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Творческая встреча с поэтом и писателем Александром Пелевиным пройдет в Самаре

28 сентября 2023 12:00
155
Творческая встреча с поэтом и писателем Александром Пелевиным пройдет в Самаре

Творческая встреча с поэтом и писателем Александром Пелевиным с жителями Самары откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе»

29 сентября в 19.00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона (ул.Шостаковича, д.7) состоится творческая встреча поэта, писателя, лауреата Всероссийских премий и конкурсов Александра Пелевина с гостями и жителями губернской столицы.

Творческий вечер откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» – совместного патриотического просветительского проекта Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

В рамках фестиваля «Путь к Победе» Александр Пелевин также посетит Самарскую областную универсальную научную библиотеку (г.Самара, пр.Ленина, д.14а), познакомится с экспозицией книжной выставки «Сила в правде», пообщается с читателями. Начало мероприятия в 15.00.

Вход на все мероприятия свободный.

18+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
28 сентября 2023  11:55
В Куйбышевском районе Самары готовятся к открытию новой поликлиники
170
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
310
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
332
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
573
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
999
Весь список