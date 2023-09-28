Творческая встреча с поэтом и писателем Александром Пелевиным пройдет в Самаре

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Творческая встреча с поэтом и писателем Александром Пелевиным с жителями Самары откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе»

29 сентября в 19.00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона (ул.Шостаковича, д.7) состоится творческая встреча поэта, писателя, лауреата Всероссийских премий и конкурсов Александра Пелевина с гостями и жителями губернской столицы.

Творческий вечер откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» – совместного патриотического просветительского проекта Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

В рамках фестиваля «Путь к Победе» Александр Пелевин также посетит Самарскую областную универсальную научную библиотеку (г.Самара, пр.Ленина, д.14а), познакомится с экспозицией книжной выставки «Сила в правде», пообщается с читателями. Начало мероприятия в 15.00.

Вход на все мероприятия свободный.

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