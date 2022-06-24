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Творческая делегация Самарской области принимает участие в I Всероссийской Детской Фольклориаде
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Творческая делегация Самарской области принимает участие в I Всероссийской Детской Фольклориаде

24 июня 2022 21:51
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С 23 по 27 июня Республика Чувашия встречает лучшие детские и юношеские коллективы из 77 регионов России.

В Год культурного наследия народов России, объявленный Указом Главы государства Владимиром Путиным, Чувашская Республика стала площадкой для проведения I Всероссийской Детской Фольклориады и Российской детской фольклорной Ассамблеи. 

С 23 по 27 июня Республика Чувашия встречает лучшие детские и юношеские коллективы из 77 регионов России. Самарскую область представляет творческая делегация под руководством Игоря Жаткина, директора Агентства социокультурных технологий, в составе Образцового ансамбля народной песни «Прялица» Тольяттинского Детского Дома культуры.

24 июня на Красной площади Чебоксар состоялось торжественное открытие Фольклориады. Около 1000 участников детских фольклорных, хореографических, народно-певческих коллективов и оркестров из 78 регионов страны приехали продемонстрировать многообразие национальных традиций. Фольклориада станет ярким продолжением мероприятий, приуроченных ко Дню Чувашской Республики.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров направил видеообращение участникам мероприятий, где, в частности, сказал: «В план основных проектов Года, который утвержден Правительством России, вошло тридцать шесть мероприятий. Три мероприятия проходят в июне в Чувашской Республике. Это фестиваль-марафон «Песни России», «Вышитая карта России» и Первая Всероссийская Детская Фольклориада – одно из самых ярких событий этого года. И отрадно, что площадкой для её проведения выбрано Поволжье, Чувашская Республика.

Чувашию издавна называют краем ста тысяч вышивок и ста тысяч песен, и я уверен, что Первая Всероссийская Детская Фольклориада пройдёт в тёплой, радушной атмосфере, оставит в сердцах участников и гостей самые искренние и добрые впечатления. Желаю вам успехов, интересного общения и вдохновения. И поздравляю Чувашию с Днем республики!»

В программе Первой Всероссийской Детской Фольклориады – уличные шествия, презентационные выступления делегаций, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, флешмобы, круглые столы, вечера дружбы. В эти же дни в Чувашии пройдет Российская детская фольклорная Ассамблея – конкурс детских и молодежных коллективов с показом программ, сочетающих народные традиции и современные формы популяризации фольклора. 

Проведение Первой Детской Фольклориады народов России в ПФО неслучайно – на территории округа проживают более 160 национальностей с уникальной культурой и традициями.

Стоит отметить, что уже через два года Приволжский федеральный округ вновь станет центром притяжения национальных культур разных народов: примет Первую Всемирную Детскую Фольклориаду, которая состоится в 2024 году в Республике Башкортостан (г.Уфа). Такое решение принято на 50-й Генеральной ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF) в Будапеште, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

 

 

 

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