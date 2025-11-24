Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Три спектакля самарского оперного театра стали номинантами Российской национальной премии и фестиваля «Золотая Маска»

24 ноября 2025 11:31
146
Сразу три постановки Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стали номинантами на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска» XXXII Конкурсного цикла (сезон 2024-2025):

– опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов. Режиссёр-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков.

– «Балеты Императорского двора»: фантастический балет «Роман Бутона розы» Р. Дриго, аллегорический балет «Времена года» А. Глазунова. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакция балета «Роман Бутона розы» Натальи Воскресенской. Постановка балета «Времена года» осуществлена победителями конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда» и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной. Автор проекта – Юрий Бурлака.

– балет-феерия «Щелкунчик» П. Чайковского. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов. Постановка и новая хореографическая редакции - Юрий Бурлака.

Стоит отметить, что на соискание Премии поступило 789 заявок из 454 театров. По итогам предварительного отбора в очном формате членами экспертных советов отсмотрено 88 спектаклей музыкальных театров.

Напомним так же, что в июне 2025 года театр Шостакович Опера Балет стал обладателем уникальной премии Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за постановку спектакля «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского.

Фото предоставлено САТОБ

