Три недели до старта: Дмитрий Азаров и Валерий Фальков обсудили ход подготовки к Российской студенческой весне в Самаре

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Юбилейный ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», которая пройдет в Самаре с 18 по 24 мая, с каждым днем вызывает все больший интерес как со стороны молодежи, так и жителей страны. Планируется задействовать не только концертные площади и набережную региональной столицы. Представления «выйдут» на центральные улицы Самары, которые по согласованию с ответственными структурами станут пешеходными.

Концепцию проведения и Положение Всероссийского фестиваля во вторник, 26 апреля, обсудили на заседании федерального организационного комитета в Москве. Участие в нем приняли Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий.

Самара – родина студенческой весны. Еще в 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение Всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году инициатива была поддержана союзом молодежи России, Правительством Самарской области и администрацией города и в этом же году фестиваль получил свое название – Российская студенческая весна.

На протяжении шести лет Самара была центром студенческого творчества, после чего в Самарскую область Фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах. В 2020 году в День молодёжи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия, чтобы заявка нашей губернии была одобрена на федеральном уровне.

«Подготовка к Всероссийскому фестивалю «Российская студенческая весна» уже на стадии завершения. Понимая всю ответственность, мы детально прорабатываем все нюансы этого масштабного события. Его, уверен, с большим нетерпением ждет все студенческое сообщество, вся молодежь страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил Валерия Фалькова за внимание, помощь и поддержку в организации студвесны.

В этом году участие в фестивале примут 3,5 тысячи студентов со всех регионов. Также ожидаются визиты еще сотен «звездных» гостей и экспертов. «Участие в фестивале в качестве гостей примут студенты дружественных стран», – добавил Павел Красноруцкий.

Сама церемония открытия фестиваля пройдет на главном спортивном объекте региона – стадионе «Солидарность Самара Арена» и по задумке режиссера станет самым впечатляющим ярким событием года для студенчества, как церемония открытия Олимпиады для спортсменов. Режиссером-постановщиком является основатель компании Sechenov.com, академик Российской телевизионной академии, почетный член Российской Академии Художеств, двукратный лауреат премии ТЭФИ Алексей Сеченов.

Не менее фееричной будет и церемония закрытия в новом Дворце спорта, который был построен на месте старого, где в свое время прошел первый гала-концерт победителей студвесны. Над этим работает Владимир Беленов, за плечами которого организация масштабных мероприятий.

Будет организован самый большой за всю историю фестивальный городок, протяженность которого составит километр. В рамках студенческого фестиваля впервые пройдет «Российская школьная весна».

По инициативе Губернатора Самарской области в рамках деловой программы запланировано проведение заседания комиссии Госсовета по направлению «Культура» по вопросам содействия развитию талантов молодежи. Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии, в состав которого входят главы регионов и творческие люди с мировым именем, предложил провести совместное заседание с лидерами студвесны.

«До старта всероссийского фестиваля осталось несколько недель и мы уже готовы к приему гостей. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы провести студвесну на самом высоком уровне и оправдать оказанное нам доверие, чтобы в соответствии с девизом фестиваля – «Студвесна – в самое сердце» это событие на многие-многие годы осталось в памяти каждого участника фестиваля. А то, что тепла, гостеприимства и доброты самарского сердца – хватит на всех, мы не сомневаемся», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО