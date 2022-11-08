Тольяттинский театр кукол вошел в Лонг-лист Премии «Золотая Маска»

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Главная цель Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» – выявление, признание и поощрение таланта во всех видах театрального искусства.

Из премьер, выпущенных с 1 августа 2021 по 31 июля 2022 гг, Экспертным советом сформирован Лонг-лист Премии «Золотая Маска». По заключению экспертов, среди самых заметных спектаклей сезона, в номинацию «Драматический театр и театр кукол» выдвинут спектакль Тольяттинского театра кукол «Рассказы о животных».

Режиссёр – постановщик – Янина Дрейлих.

Художник – постановщик – Антон Болкунов.

Композитор – Эдуард Тишин.

Видеограф – Николай Косарев.

«Рассказы о животных» поставлены по мотивам увлекательных историй из жизни обитателей лесов, полей, лугов – сокровищницы нашей русской природы. В основе постановки – небольшие рассказы известного русского писателя-натуралиста Михаила Пришвина о природе, её великолепии и красоте.

Мастерство постановочной группы, сценография, синтез живого звучания музыки и актёрской игры – позволяют передать зрителям величие, необъятность и загадочность окружающей нас природы.

Спектакль «Рассказы о животных» воспитывает у детей добрые чувства ко всему живому, учит замечать красоту окружающего мира, восхищаться и ценить её.