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Театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» проведёт Вечер современной хореографии в ДК «Нефтяник»

31 мая 2022 10:27
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Театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» проведёт Вечер современной хореографии в ДК «Нефтяник»

9 июня в 19:00 на сцене ДК «Нефтяник» пройдёт традиционный Вечер современной хореографии, который организовывает театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ». «СКРИМ» проводит Вечер современной хореографии каждый год – это не просто традиция, а одно из главных событий театра, долгожданная встреча и разговор со зрителями средствами современного танца.

В этом году для первого отделения Вечера команда театра собрала особенную гостевую программу. На сцене зритель увидит настоящих профессионалов, это те, кто занимается развитием и продвижением современного танца в Самаре: пластический театр «Титры», танцевальная компания «Река», танцевальный проект «PLЯSKI», студенты Самарского областного училища культуры и искусств, танцовщик Евгений Калачёв, воспитанники

Студии театра танца «СКРИМ». Идея собрать на одной сцене коллег – это желание поддержать искусство танца и объединиться в это разъединяющее нас всех время.

Во втором отделении театр танца «СКРИМ» представит премьеру спектакля Эльвиры Первовой «Вирус несвободы».

«Вдохновением для создания нового спектакля послужило произведение Евгения Замятина «Мы». При этом постановка началась не с того, что я прочитала роман. Мы работали, отталкиваясь от своих мыслей и наблюдений, а в процессе поняли, что они напрямую перекликаются с произведением, – рассказывает Эльвира Первова, руководитель театра, хореограф. – Идея в том, что человеческая сущность со стремительной скоростью меняется.

Наблюдение приводит к пониманию того, что у человека со временем исчезают «лишние» эмоции, он заменяет их логическим мышлением и становится синтетическим, более прагматичным, математическим существом...»

9 июня, 19:00 | ДК «Нефтяник» (ул. Кишинёвская, 13)

Программа и билеты: https://dancetheatrescream.tilda.ws/ 
 

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