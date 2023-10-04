Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»

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В парке имени Гурова представители ЧУДО ДВПК «Святорусское Богатырство», к радости детей и взрослых, установили ладью «Змей Горыныч» – она

построена на верфи Духовно-культурного Кремля «Богатырская Слобода» и является реконструкцией судов варягов-русов IX-X веков.



Также самарские гости смонтировали сборно-разборную Азовскую Богатырскую Заставу и богатырское поле размерами 10х22 метра.



Свою удаль и силу богатыри продемонстрировали горожанам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка». А выступление рок-группы «Феофорос»

напомнило мариупольцам о былинных временах и наполнило сердца гостей праздника радостью и славой побед защитников Отечества всех времен.