Свой творческий вечер на сцене Самарского драмтеатра проведет Альберт Макаров

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15 января в 19:00 проведёт свой творческий вечер на большой сцене Самарского академического театра драмы Альберт Макаров. (12+)



Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров известен не только своими яркими ролями, но и мастерством актёрской песни. В его исполнении даже короткая вокальная композиция превращается в маленький спектакль: судьбу лирического героя песни артист проживает с не меньшей серьёзностью, чем крупную роль.



Концертная программа Альберта Макарова «Заезжий музыкант» уже покорила сердца многих зрителей не только в Перми, но и в Екатеринбурге и Москве. Талантливый артист частый гость в Театре им. Евг. Вахтангова. Актёр исполнит песни, знакомые каждому по кинофильмам, пластинкам, кассетам…



Голос Альберта Макарова поможет «встретиться» Окуджаве и Галичу, Киму и Ахмадулиной, Дунаевскому и Вертинскому. Зрителей ждёт уютная камерная атмосфера и искренний, трогательный музыкальный «разговор по душам», который согреет каждое сердце.

Фото: минкульт СО