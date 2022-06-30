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Студенты Самарского хореографического училища успешно выступили на Всероссийском проекте «Большие и маленькие»

30 июня 2022 16:43
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«Большие и маленькие» – оригинальный танцевальный проект телеканала «Россия – Культура».

25 июня студенты Самарского хореографического училища приняли  участие в съемке программы Всероссийского проекта «Большие и маленькие», где в студии Мосфильма представили на суд жюри хореографическую постановку «Вдохновение», муз. Джузеппе Верди, хореография Надежды Малыгиной.

Чтобы попасть в студию и стать  участниками проекта студенты прошли строгий конкурсный отбор.

«Большие и маленькие» – оригинальный танцевальный проект телеканала «Россия – Культура». Проект с большим успехом шел на протяжении двух сезонов и собрал сотни желающих принять в нем участие. «Маленьких» оценивают «большие» – звезды отечественной хореографии и ведущая – прима-балерина Большого театра, этуаль театра «Ла Скала», народная артистка России Светлана Захарова.

Проект «Большие и маленькие» — это  важное творческое испытание для каждого участника, но главное – это мощный импульс на пути к совершенствованию.

После выступления учащиеся Самарского хореографического училища  поделились своими впечатлениями:

«Хотим выразить благодарность за отличную организацию проекта и за подаренную возможность быть его участниками. Получена масса ярких впечатлений, и несмотря на то, что порой может показаться трудным — занятия, дорога, разминки, публика, новые люди — это невероятная возможность узнать новое, получить заряд бодрости и стимул- стремление идти дальше и дальше в своей профессиональной деятельности.

Спасибо ведущим и учредителям проекта, всем к нему причастным творческим лицам, а также внимательному и справедливому жюри!

Ну и конечно же нашим педагогам и директору учебного заведения низкий поклон за помощь в раскрытии талантов в нас, за поддержку, за наше «Вдохновение» — это и название танца и состояние души! Всем огромное спасибо!»

 

Фото:   минкульт СО

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