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Стать героем мультфильма и увидеть, как они создаются, может каждый житель Самарской области

22 июня 2022 09:34
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Стать героем мультфильма и увидеть, как они создаются, может каждый житель Самарской области

Любой желающий может принять участие в конкурсе «Ты – мультгерой».
По многочисленным просьбам россиян конкурс продлили до 1 июля.
Чтобы стать участником, нужно сфотографироваться или снять видео в образе героя студии «Союзмультфильм», разместить фото на своей странице в ВК с хештегом #явСоюзмультфильме, а также отметить в посте сообщество «Союзмультфильм» (vk.com/soyuzmultfilm).
Число постов, которые можно отправить, не ограничено.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Победители получат поездку в Москву на «Союзмультфильм». Они побывают на экскурсии по киностудии, познакомятся с творческим коллективом и увидят, как создаются анимационные фильмы. 
Десять лучших образов мультгероев попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм».
Узнать подробности можно по ссылке: https://vk.com/soyuzmultfilm?w=wall-73154028_90795
Самарцы активно включились во флешмоб, причем родители получают не меньшее удовольствие от процесса, чем дети:
«Моя дочь очень любит советские и российские мультфильмы – говорит Татьяна Никитина. - Сейчас ей 10 лет, но интерес к ним до сих пор не пропал. Герои наших мультиков всегда были очень родными. Как сказал Кот Матроскин: совместный труд объединяет. Так оно и есть. В очередной раз убедились в этом, пока шили с дочерью костюм к конкурсу».

 

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