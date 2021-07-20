Стартовал прием заявок для участия в IX Всероссийском литературном фестивале им. Михаила Анищенко!

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Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает до 1 августа 2021 года включительно подать заявку на конкурс, который определит участников IX Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.



Литфест будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года традиционно в одном из самых живописных мест Самарской Луки. Открытие состоится 17 сентября в 11.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (г. Самара, пр. Ленина, 14а).



В программу литературного фестиваля войдут мастер-классы, лекции и презентации, которые проведут успешные российские литераторы.

Важной частью литфеста станет программа для организаторов литературного процесса, в которой, к примеру, значатся лекции о работе с грантами, управленческих практиках, продвижении литературы в интернете и социальных сетях.

Также на мероприятии для будущих поэтов и прозаиков будет проведен XIII Межрегиональный литературный турнир «Библиотека открывает таланты», двум победителям которого вручат сертификат на издание книги.



Кроме того, по итогам IX Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодёжная волна», куда включат самые сильные произведения. Два автора будут рекомендованы к участию во Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри», финал которого состоится в декабре 2021 года в Москве. Еще у двух лауреатов литфеста появится возможность попасть на ежегодное всероссийское совещание молодых авторов Союза писателей России в Московском государственном институте культуры.

К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.



Молодые литераторы могут представить:

• прозу (общий объем не более 3 авторских листов)

• поэзию (общий объем не более 200 строк)

• детскую литературу (в том же объеме).

Организаторы выдвигают следующие требования к участникам:

• Все присланные тексты должны быть в одном файле в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 размер, полуторный интервал. Файл должен быть назван по фамилии автора.

• К представленной на конкурс работе должна прилагаться анкета по утвержденной форме и портретная фотография в формате jpeg с разрешением не менее 300 dpi.

• Пример анкеты находится в Положении о конкурсе в группе литфеста «ВКонтакте»: https://vk.com/litfestsamara

• Конкурсная работа и анкета представляются c пометкой «Фестиваль имени Анищенко – 2021» по электронной почте: litfest-samara@yandex.ru.



Для участия в специальной программе для организаторов литпроцесса тоже подается заявка: https://vk.com/litfestsamara?z=photo59508491_45724005.. .

Более подробная информация об условиях участия – в приложении по ссылке: https://vk.com/doc19696086_602205617?hash=c0e9e423f2d..



Участников IX Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко определит конкурсная комиссия, в состав которой входят общественные деятели в области культуры, поэты, прозаики, преподаватели-филологи.



Фестиваль состоится при финансовой поддержке Министерства культуры Самарской области.

Организаторы:

- Самарская областная организация молодых литераторов;

- Самарская областная писательская организация;

- Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки.



Дополнительную информацию вы можете получить в группе «ВКонтакте» vk.com/litfestsamara и по телефону: 221-73-13, а также на сайте libsmr.ru