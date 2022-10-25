Стало известно, когда Дед Мороз пожалует в Самару

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По традиции, зимний волшебник приедет в 63 регион на поезде. Деду Морозу предстоит преодолеть почти 33 тысячи километров. Он посетит свыше 130 российский городов. Первый в списке — Тайшет. Путешествовать сказочный старец будет вместе со Снегурочкой и своими помощниками.

"Уже 22 октября 2022 года Дед Мороз вновь отправляется в свое удивительное железнодорожное путешествие и проедет через всю страну — от Великого Устюга до Владивостока и обратно по всей стране. В Самаре сказочный волшебник окажется 10 декабря 2022 года", — сообщают представители Куйбышевской железной дороги на своем сайте.

В Самаре поезд Деда Мороза простоит более двух часов. Встреча с волшебником пройдет по запланированной праздничной программе, которая начинается за 20 минут до прибытия состава. Любой желающий сможет встретить поезд, сфотографироваться и даже побывать внутри передвижной резиденции Деда Мороза. Там можно будет пройти квест, получить сладкий подарок и побывать на чаепитии в вагоне-ресторане. На следующий день состав прибудет в Сызрань, где запланирована короткая развлекательная программа.

А вот массовых гуляний на сам Новый год будет немного. Некоторые области в дни СВО уже решили отказаться от проведения масштабных праздников, в том числе - в Самаре, но исключения составят детские программы, пишет ГТРК Самара.