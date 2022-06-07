Стала известна программа первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России»

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9 июня в 13:30 в самарском торговом комплексе «Амбар» (г.Самара, Южное шоссе, 5, фудкорт) состоится торжественное открытие первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России», организованный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Маркет-фестиваль станет одним из ключевых мероприятий по презентации местной продукции индустрии моды и дизайна в рамках регионального проекта «Самарский продукт». Внешние санкции дают возможность продвижения качественной российской продукции. В этом уверены организаторы и участники - более 70 представителей индустрии моды из Самарской области – производители женской, мужской, детской одежды, обуви, дизайнеры, торговые предприятия по реализации ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования.

Маркет-фестиваль продлится 3 дня. На фестивальной площадке расположится 70 выставочных модулей, где будет представлена продукция около 60 региональных брендов, а также стенды центра «Мой бизнес» Самарской области, проекта «Самарский продукт», профильных учебных заведений. Запланировано 40 модных показов, 20 мастер-классов и экспертных сессий.

Организаторы фестиваля прилагают все усилия чтобы он прошёл ярко и стал интересен широкой аудитории – ожидается более 15 тысяч посетителей.

В программе:

- выставка одежды, обуви и аксессуаров региональных дизайнерских брендов и производителей для всех возрастов и размеров;

- лекции и мастер-классы, выставка театральных и сценических костюмов, экскурсионная программа;

- дефиле модных сезонных коллекций;

- fashion-гостиная, фотозоны;

- программа для профессионалов отрасли.

Со всеми подробностями работы фестиваля, с региональными производителями и поставщиками можно ознакомиться в специализированном разделе «Территория моды. Сделано в России» на сайте и телеграм-канале.