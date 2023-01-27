Специалисты культурно-досуговой сферы приглашаются к участию в столичной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2023»

184

Представители администраций, специалисты культурно-досуговой сферы приглашаются к участию в 25-й юбилейной международной столичной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2023».

С 15 по 17 марта 2023 года в Москве (в павильоне № 57 на ВДНХ) пройдет юбилейная XXV международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО–2023».



На выставке продемонстрируют новейшее парковое оборудование, аттракционы, оснащение для детских и спортивных площадок, технологии виртуальной реальности. Также будут представлены решения по благоустройству общественных пространств и других территорий, их ландшафтному и тематическому оформлению. Кроме того, можно будет ознакомиться со спектром услуг по сертификации аттракционов и устройств для развлечений, по проектированию парков, аквапарков и развлекательных центров.



Посещение выставки для всех специалистов бесплатное. Подробнее здесь, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации