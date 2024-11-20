Спасский сельский Дом культуры радушно принял участников патриотического фестиваля авторской песни «Полюс мужества», «За Победу»

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15 ноября Спасский сельский Дом культуры радушно распахнул свои двери для участников патриотического фестиваля авторской песни «Полюс мужества», «За Победу», в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Организатором Фестиваля является Автономная некоммерческая организация содействия укреплению обороноспособности и правопорядка, патриотическому воспитанию граждан и помощи ветеранам «Офицеры Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области.



«В рамках Фестиваля с концертной программой к нам приехали авторы-исполнители военных и патриотических песен, барды, участники волонтерских миссий на Донбасс, а также патриотических концертов в зоне СВО из Самарской области: Зарубин Константин Александрович и Стрельцов Михаил Викторович. Спасибо за концерт, который прошел в атмосфере полного единения артистов и зрительного зала», - делятся работники Дома культуры.

Фото: минкульт СО