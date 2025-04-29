Я нашел ошибку
Главные новости:
Из-за переезда в другую квартиру хозяйка была вынуждена попросить свою знакомую позаботиться о питомце.
Благодаря судебным приставам Самары собака по возвращена счастливой хозяйке
Вход свободный!
В СОУНБ пройдёт Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне»
Ежедневно отрабатываются десятки заявок, часто по одним и тем же адресам.
Бригады "РКС-Самара" устранили 444 засора в апреле этого года
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 30 апреля местами в Самарской области сохранятся заморозки -0, -2 С
Предложение доступно для новых и действующих клиентов билайна при покупке комплекта с бонусными рублями на связь и сим-картой с тарифом, участвующим в акции.
билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»
Только 33% самарцев одобряют введение курса семьеведения в школах
Только 33% самарцев одобряют введение курса семьеведения в школах
В Самарской области определили победителя молодежной научно- познавательной игры «УМНИКИ» – 2025!
В Самарской области определили победителя молодежной научно- познавательной игры «УМНИКИ» – 2025!
Самара вошла в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах
Самара вошла в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"

29 апреля 2025 13:12
148
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"

7 мая в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится музыкально-танцевальная программа «Майская вечёрка». Гости библиотеки смогут почувствовать себя в роли участников клубного вечера времён Великой Отечественной войны.

На паркет приглашаются как искушенные любители танцев, так и те, кто только начинает открывать для себя новые формы самовыражения. Обязательное условие для посещения мероприятия – соблюдение стиля в одежде, принятого в 1940-е годы. Особенно приветствуется советская военная форма!

Музыкально-танцевальная встреча будет стилизована под вечера отдыха военных лет со всей присущей им скромностью и простотой. Музыка, этикет, манеры – всё это будет призвано напомнить о редких моментах досуга в жизни людей, прошедших через череду испытаний лихолетья и поднявших страну из руин. Участники вечёрки смогут исполнить вальс, польку, фокстрот, кадриль, падеграс и другие популярные танцы. Знакомые мелодии для них сыграют самарские музыканты, среди которых будут преподаватели и ученики Детской школы искусств №5. 

Кроме того, посетители библиотеки смогут услышать рассказ об известных советских музыкантах и артистах, воевавших на фронте или выступавших перед солдатами в составе агитбригад. А ещё гостям клубного вечера будет предложена замечательная возможность прочесть стихи на тему войны и поднять всем настроение, исполнив частушки военных лет под аккомпанемент аккордеона!

Организатором танцевальной части программы «Майской вечёрки» является клуб историко-бытового танца «Свита» под руководством Елены Садофьевой. Мероприятие пройдёт в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный при условии соблюдения дресс-кода!

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
29 апреля 2025, 11:30
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
Гостям расскажут о 9 подвидах леопардов. Общество
156
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
29 апреля 2025, 09:36
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Юные гости пофантазируют, в каком сказочном мире они хотели бы жить. Общество
181
1 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.
28 апреля 2025, 14:37
Музей Эльдара Рязанов: мероприятия 1 и 4 мая
1 мая в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда. Общество
425
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
198
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
188
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
341
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
349
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1050
Весь список