Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск

66

Ирина Калягина, министр культуры совместно с представителями администрации города посетила объекты культуры: Дворец культуры имени В.И.Чапаева, Центральная библиотека имени В.Н. Бондаренко, Детская школа искусств №1 и Клуб Нагорного поселка.

Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.

Дворец культуры им. В.И.Чапаева является объектом культурного наследия регионального значения. Это один из центров культурной жизни городского округа, на базе которого ежегодно проводятся всероссийские, областные и городские фестивали, конкурсы, а также социально значимые и культурно-массовые мероприятия. Капитальный ремонт здания проводился в 2012 году. В настоящее время требуется ремонт кровли и фасада здания. В 2025 году за счет местного бюджета будут проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, включающие реставрацию фасада и ремонт кровли.

Детская школа искусств №1. Сейчас здесь идет капитальный ремонт здания. За счет средств государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области» и муниципального бюджета до конца года отремонтируют кровлю и фасад, проведут электромонтажные работы, ремонт системы отопления. На объекте уже идут отделочные работы внутренних помещений, установка витражей. В рамках нацпроекта «Культура» ранее были получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

После капитального ремонта здесь появятся разнообразные студии, просторные выставочные и концертные залы.

«Мы обсудили сегодня вопрос создания на базе ДШИ Детской филармонии. В рамках региональной программы «Культурные люди» выделены средства на дополнительное оснащение детских школ искусств, с последующим созданием культурного пространства, где будут проходить концерты для жителей, как начинающих артистов, так и профессиональных коллективов», – рассказала Ирина Евгеньевна Калягина.

Центральная библиотека имени В.Н.Бондаренко. Одно из старейших учреждений культуры города. Ежегодно библиотеку посещают более 140 000 жителей. В настоящее время за счет средств местного бюджета проводится ремонт кровли библиотеки.

В завершении рабочего визита делегация посетила Клуб Нагорного поселка, являющегося памятником градостроительства и архитектуры. Ранее, на приеме у министра культуры жители поселка обращались с просьбой о ремонте здания клуба. Осмотр помещений здания подтвердил необходимость проведения реставрационных работ. Было принято решение совместно с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области разработать «дорожную карту» по сохранению объекта.

Фото: минкульт СО