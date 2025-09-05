Я нашел ошибку
Главные новости:
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск

5 сентября 2025 17:59
66
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.

Ирина Калягина, министр культуры совместно с представителями администрации города посетила объекты культуры: Дворец культуры имени В.И.Чапаева, Центральная библиотека имени В.Н. Бондаренко, Детская школа искусств №1 и Клуб Нагорного поселка.

Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.

Дворец культуры им. В.И.Чапаева является объектом культурного наследия регионального значения. Это один из центров культурной жизни городского округа, на базе которого ежегодно проводятся всероссийские, областные и городские фестивали, конкурсы, а также социально значимые и культурно-массовые мероприятия. Капитальный ремонт здания проводился в 2012 году. В настоящее время требуется ремонт кровли и фасада здания. В 2025 году за счет местного бюджета будут проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, включающие реставрацию фасада и ремонт кровли.

Детская школа искусств №1. Сейчас здесь идет капитальный ремонт здания. За счет средств государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области» и муниципального бюджета до конца года отремонтируют кровлю и фасад, проведут электромонтажные работы, ремонт системы отопления. На объекте уже идут отделочные работы внутренних помещений, установка витражей. В рамках нацпроекта «Культура» ранее были получены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.
После капитального ремонта здесь появятся разнообразные студии, просторные выставочные и концертные залы.

«Мы обсудили сегодня вопрос создания на базе ДШИ Детской филармонии. В рамках региональной программы «Культурные люди» выделены средства на дополнительное оснащение детских школ искусств, с последующим созданием культурного пространства, где будут проходить концерты для жителей, как начинающих артистов, так и профессиональных коллективов», – рассказала Ирина Евгеньевна Калягина.

Центральная библиотека имени В.Н.Бондаренко. Одно из старейших учреждений культуры города. Ежегодно библиотеку посещают более 140 000 жителей. В настоящее время за счет средств местного бюджета проводится ремонт кровли библиотеки.

В завершении рабочего визита делегация посетила Клуб Нагорного поселка, являющегося памятником градостроительства и архитектуры. Ранее, на приеме у министра культуры жители поселка обращались с просьбой о ремонте здания клуба. Осмотр помещений здания подтвердил необходимость проведения реставрационных работ. Было принято решение совместно с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области разработать «дорожную карту» по сохранению объекта.

 

Фото:  минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
192
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
408
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
306
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
545
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
613
Весь список