Состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея в селе Пестравка.

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Для создания музея был собран большой краеведческий материал для экспозиций. В музее размещены предметы старины, архивные документы и многие другие артефакты истории Пестравского района. Первые посетители смогли ознакомиться с исторической экспозицией музея.



«Мы долго и кропотливо занимались созданием музея. Мы хотели сделать так, чтобы историческое и культурное наследие наших предков было доступно каждому. Главная цель, которую мы преследовали при создании музея - сохранение исторической памяти и культурного наследия», - отметил глава Пестравского района Сергей Ермолов.

Фото: Минкульт Самарской области