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Состоится концерт архиерейского хора Тольяттинской епархии

24 мая 2021 14:01
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состоится концерт архиерейского хора Тольяттинской епархии

27 мая, по благословению епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора, в филармонии Поволжского православного института (Юбилейная, 4а) состоится концерт архиерейского хора Тольяттинской епархии под руководством Петра Сухова. Коллектив представит программу, посвященную празднику Светлого Христова Воскресения.

Мужской хор Тольяттинской епархии – молодой коллектив, обладающий не только великолепным разнообразным репертуаром, но и уникальной исполнительской манерой, которая позволяет современной аудитории по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения, так и известные народные и эстрадные песни. Коллектив ставит перед собой задачи развития хоровой культуры города Тольятти. В состав хора входят музыканты со средним и высшим образованием, с большим опытом пения в разных хоровых коллективах.

Несмотря на то, что коллектив создан год назад, за плечами каждого участника большой певческий опыт. Некоторые юноши пришли из образцового хора «Ладья»  (руководитель Г.Н.Девяткина) - Александр Гурин, Николай Багний, Семен Кирин, Пётр Бондарев, Игорь Гончаров, Александр Герасимов, Григорий Мартьянов. Многие участники коллектива входят в профессиональный состав больших клиросных хоров Преображенского собора, храма Казанской иконы Божией Матери, храма святого великомученика Георгия Победоносца, Храма Покрова Пресвятой Богородицы и др.

Праздничная программа обещает быть насыщенной и интересной. Прозвучат песни, в основе которых вера в чудо и любовь, которое происходит в светлый праздник Пасхи. В исполнении мужского хора Вы услышите как хорошо известные в советское время произведения («Вечерний звон», «Подмосковные вечера», «Во кузнице»), так и современные («Беспечный Ангел» гр. «Ария»), белорусские духовные стихи, и песни на стихи нашего земляка, самарского поэта, лидера общественного движения «Самара Православная» Дмитрия Сивиркина. Не обойдется и без «Выйду ночью в поле с конём». 

Приглашаем всех тольяттинцев!

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Теги: епархия концерт хор

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